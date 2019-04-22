Мужчина украл дорогие наушники из магазина в Петрозаводске

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Представители магазина заявили о краже в полицию, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого – 29-летнего петрозаводчанина.
Мужчина зашел в магазин и выбрал наушники, стоимостью 9 999 рублей. Оглядевшись по сторонам, он убедился, что за ним никто не наблюдает и спрятал их под куртку. После чего, не вызвав подозрений у персонала магазина, свободно вышел из торгового зала.
Дорогостоящие наушники он сбыл за небольшую сумму незнакомцу на улице. Незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
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