Мужчина украл слесарные тиски из цеха в Карелии

В полицию Сегежского района обратился представитель одного из предприятий с заявлением о краже инструмента, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили подозреваемого, 26-летнего местного жителя. Данный гражданин некоторое время подрабатывал на предприятии.

По версии следствия, он ноябрьской ночью проник в цех, похитил тиски стоимость свыше 9 тысяч рублей, а впоследствии спрятал их неподалеку. Впоследствии он не планировал продавать имущество, а хотел оставить его для личного пользования.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.