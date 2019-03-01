Мужчина украл у петрозаводчанки сварочный аппарат

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 34-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из ее гаража похищен сварочный аппарат стоимостью 17 тысяч рублей. Дубликат ключа от бокса был у механика, который ремонтировал ее автомобиль. После исчезновения имущества данный гражданин перестал выходить на связь.

Участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний петрозаводчанин. Ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления.

По версии полицейских, подозреваемый похитил сварочный аппарат, впоследствии сбыл его за 7 тысяч рублей. Вырученные от незаконной продажи деньги горожанин потратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.