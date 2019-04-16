Мужчина украл велосипед в одном из общежитий Петрозаводска

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Велосипед не был оборудован антикражными устройствами, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился 23-летний молодой человек. Он обнаружил отсутствие своего велосипеда, который оставил в коридоре общежития.
Один из жителей общежития, поднимаясь по лестнице, увидел велосипед. В коридоре было безлюдно. Велосипед был прислонен к стене и не был оборудован антикражными устройствами. Тогда мужчина взял велосипед и отнес в свою комнату.
Оперуполномоченные установили личность подозреваемого – 20-летнего молодого человека. Зачем он похитил велосипед, горожанин пояснить не смог.
Похищенное изъято сотрудниками полиции в ходе обыска и будет возвращено потерпевшему.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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