Мужчина украл велосипед в одном из общежитий Петрозаводска

Велосипед не был оборудован антикражными устройствами, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний молодой человек. Он обнаружил отсутствие своего велосипеда, который оставил в коридоре общежития.

Один из жителей общежития, поднимаясь по лестнице, увидел велосипед. В коридоре было безлюдно. Велосипед был прислонен к стене и не был оборудован антикражными устройствами. Тогда мужчина взял велосипед и отнес в свою комнату.

Оперуполномоченные установили личность подозреваемого – 20-летнего молодого человека. Зачем он похитил велосипед, горожанин пояснить не смог.

Похищенное изъято сотрудниками полиции в ходе обыска и будет возвращено потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело.