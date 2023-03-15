Мужчина умер на улице в Петрозаводске

У рынка «Главный» в Петрозаводска скоропостижно скончался мужчина.

Как сообщили «Столице на Онего» читатели, сегодня, 17 марта, около 11.00 на Октябрьском проспекте, у рынка «Главный» обнаружено тело мужчины.

В МВД пояснили, что криминального характера в произошедшем нет.

«Мужчина шел по улице, ему стало плохо, он упал и умер. На месте работает оперативная группа», — сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в лесу между Кукковкой и Древлянкой обнаружено тело молодого человека, раздетого по пояс.