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Новости. Криминал
11:58, 15 Ноября 2018
фото: pikabu.ru

Мужчина устроил жительнице Карелии романтический ужин на украденные у нее деньги

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В Карелии местный житель на год отправится в колонию строгого режима за кражу денег в поезде, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Летом этого года 31-летний житель Карелии, следуя в качестве пассажира поезда сообщением "Костомукша – Петрозаводск", воспользовался тем, что его знакомая уснула, и украл из ее сумки 7 тысяч рублей.

По прибытии в Петрозаводск женщина обнаружила пропажу денег и поделилась этой печальной новостью со своим попутчиком. Он без зазрения совести посочувствовал ей и предложил помочь в сложившейся ситуации.

Пара сдала вещи в камеру хранения и отправилась в гостиницу. "Щедрый" кавалер снял на похищенные деньги номер и устроил романтический ужин с цветами и вином. Утром они приехали на вокзал за вещами. Мужчина оставил землячку в зале ожидания и якобы "отлучился на минутку", а сам сел в поезд и уехал в Москву. Прождав злоумышленника на вокзале пару часов, женщина осознала, что произошло, и обратилась с заявлением в полицию.

В дальнейшем следственным отделом Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили, что злоумышленник совсем недавно познакомился со своей жертвой. Мужчина прибыл из Москвы к родственникам в Костомукшу в отпуск и намерен был весело провести его.

Позже он встретил свою землячку и буквально очаровал ее. Отпуск они провели вместе. Вскоре женщина решила уехать на заработки в столицу Карелии, да и у кавалера отпуск подошел к концу. Они вместе отправились в путь, а перед посадкой в поезд "отметили" свой отъезд. В вагоне женщина уснула и не заметила, как мужчина открыл ее сумочку и похитил деньги.

Отметим, что ранее злоумышленник был неоднократно судим за особо тяжкие преступления.

В настоящее время Петрозаводским городским судом житель Карелии признан виновным в совершении хищения денежных средств. С учетом всех установленных обстоятельств по делу ему назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии строгого режима.

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Комментарии

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кир
2018-11-15 12:35:47
Идиоты. Вторая ходка должна быть последней. А тут уже неоднократно судимый за тяжкие преступления. Во истину страна чудес с безалаберным народом.
Евгений
2018-11-15 14:07:44
кир, зато за репосты сажают. Уголовно-исполнительная система бдит!
Гость
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