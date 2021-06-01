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Мужчина в гараже услышал голос давно умершей матери

Новости. Общество
19:30, 01 Июня 2021
фото: © twitter.com/edmorrish

Мужчина во время уборки в гараже нашел послание от давно умершей матери.

Житель британского графства Гэмпшир нашел послание от давно умершей матери во время уборки в гараже. Своей историей он поделился с Indy100. Об этом написала Лента.ру.

Запись голоса родительницы сохранилась на будильнике с возможностью записи собственных сигналов. Устройство в подарок от матери Эд Морриш получил в 1998 году, когда поступил в университет Манчестера. Женщина записала короткое сообщение: «Вставай, Эдвард!».

«Я был в шоке, если честно. Когда я увидел коробку, то сразу понял, что там. Я счастлив, что эта штука до сих пор работает», — рассказал 41-летний Морриш.

Мать мужчины умерла в 2006 году, и найденная пленка — единственная запись ее голоса. Теперь Морриш может проиграть ее своим детям, которые никогда не видели бабушку.

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