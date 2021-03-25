Мужчина в Карелии лишился почти всех накоплений, продавая картофель

Дистанционные мошенники обманули жителя Медвежьегорска, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 43-летний горожанин. С его банковского счета были незаконно списаны 54 тысячи рублей.

Как выяснилось, некоторое время назад сестра заявителя разместила в социальной сети объявление о продаже картофеля. Вскоре нашелся потенциальный покупатель, который хотел купить шесть мешков. Он был готов перевести деньги в счет оплаты на карту только определенного банка, у женщины её не было, поэтому она обратилась за помощью к родственнику.

В итоге тот продиктовал собеседнику реквизиты своей карты, а также сообщил секретный код, который получил в смс-сообщении. После этого мужчина обнаружил, что потерял почти все накопления, а переписка с неизвестным на этом прекратилась.

В настоящее время по данному заявлению полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.