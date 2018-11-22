Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
14:35, 22 Ноября 2018
фото: © REUTERS

Мужчина в Карелии нашел телефон и стал фигурантом дела о краже

Загрузка...

Сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска раскрыли кражу мобильного телефона.

По данным МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась 61-летняя жительница севера республики. Она сообщила, что у нее похитили мобильный телефон. Пенсионерка пояснила, что доставала гаджет, когда покупала билеты на автобус из карельской столицы и, возможно, забыла на стойке. Однако, когда через час пенсионерка вернулась за телефоном, его уже не было.

Сотрудники патрульно-постовой службы установили подозреваемого. Им оказался 66-летний петрозаводчанин. По версии следствия, он стоял в очереди на вокзале, когда заметил забытый на стойке телефон. Злоумышленник похитил его и ушел домой. Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
20.11.2018, 20:20
"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть

Аналитика

Сегодня 10:09
Политкухня
"С таким бюджетом "майские" указы президента выполнены не будут" 1
В администрации Петрозаводска состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 год.
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы"
21.11.2018 15:17
Парфенчиков в топе 18
21.11.2018 11:40
"Уполномоченный может делать обращения" 2
20.11.2018 16:27
Национальные проекты вместо ФЦП 6
19.11.2018 14:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:19
Без политики
"Карельский пленник", браво!"
В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".
Безопасность в подарок
Сегодня 10:53
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 7
21.11.2018 22:10
День Республики: праздник без даты 8
15.11.2018 15:24
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - БЕЛОГОРЬЕ
19.11.2018 17:36
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»