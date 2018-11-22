Мужчина в Карелии нашел телефон и стал фигурантом дела о краже

Сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска раскрыли кражу мобильного телефона.

По данным МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась 61-летняя жительница севера республики. Она сообщила, что у нее похитили мобильный телефон. Пенсионерка пояснила, что доставала гаджет, когда покупала билеты на автобус из карельской столицы и, возможно, забыла на стойке. Однако, когда через час пенсионерка вернулась за телефоном, его уже не было.

Сотрудники патрульно-постовой службы установили подозреваемого. Им оказался 66-летний петрозаводчанин. По версии следствия, он стоял в очереди на вокзале, когда заметил забытый на стойке телефон. Злоумышленник похитил его и ушел домой. Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело.