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Новости. Криминал
09:44, 08 Мая 2018

Мужчина в Карелии после встречи с двумя женщинами лишился денег и телефона

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Житель Петрозаводска пострадал от собственного гостеприимства, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, в полицию обратился 35-летний петрозаводчанин. У него были похищены мобильный телефон и банковская карта, с которой исчезли 3 тыс. рублей. Ущерб составил 6, 5 тыс. рублей.

Потерпевший рассказал о событиях, предшествующих преступлению. Вечером в магазине он познакомился с двумя женщинами и пригласил их домой. Они согласились, но к столу напитки попросили купить на их выбор.

"Мужчина проявил щедрость и оплатил их выбор своей банковской картой, не пытаясь скрыть пин-под. Застолье закончилось далеко за полночь, хозяин уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу. Кроме имен, никакой другой информации о недавних знакомых у него не было", - отметили в ведомстве.

Полицейские смогли установить женщин и причастность одной их них к краже, 33-летняя подозреваемая дала признательные показания. Воспользовавшись тем, что хозяин отвлечен, она забрала гаджет и карточку. Пароль она подсмотрела еще магазине. В ближайшем банкомате она сняла все деньги, а затем сломала и выбросила карту.

Телефон полицейские также обнаружили и изъяли. Он был продан за одну тыс. рублей случайным знакомым.

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