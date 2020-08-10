Мужчина в Карелии ударил по лицу резавшую хлеб жену, а в ответ получил нож в спину

В Лоухском районе разыгралась семейная драма с поножовщиной, где пятеро детей рисковали остаться без родителей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Лоухского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, признанной виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью сожителю.

Судом установлено, что в один из дней апреля между супругами произошел конфликт, в ходе которого подвыпивший мужчина в грубой форме высказался в адрес сожительницы, после чего нанес ей удар кулаком в лицо.

В ответ женщина, нарезавшая в тот момент хлеб, ударила суженого ножом в спину, причинив, как показала судебная экспертиза, легкий вред здоровью.

Осознав тяжесть содеянного, она вызвала скорую помощь, до приезда которой пытаясь остановить кровотечение.

По данному факту полицией по Лоухскому району было возбуждено уголовное дело.

В ходе дознания обвиняемая признала вину, активно способствовала расследованию, примирилась с потерпевшим.

Суд признал данные обстоятельства, наряду с противоправностью поведения потерпевшего и наличием на иждивении у подсудимой пяти несовершеннолетних детей, смягчающими наказание последней.

Женщина признана виновной в совершении указанного преступления. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев, которое осужденной предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.