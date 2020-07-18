Мужчина в Карелии выбил челюсть незнакомцу, который подменил друга в драке

В Олонецком районе мужчина мужчина не рассчитал силу удара и выбил челюсть незнакомцу, сообщил в МВД Карелии.

В отдел полиции по Олонецкому району поступило от 28-летнего жителя местного жителя. Молодой человек рассказал, что в результате конфликта малознакомый человек сломал ему челюсть.

Оперативники установили детали произошедшего. В вечернее время в поселке Ильинский компания молодых людей выясняла отношения. От каждой компании в круг вышло по одному человеку. С первого же удара один из соперников сломал челюсть другому и на этом инцидент был исчерпан. Заявитель направился в больницу.

Полицейские установили личность подозреваемого – 22-летнего жителя района. По его словам, он не рассчитал силу удара. Мужчина рассказал, что конфликт произошел из-за девушки. Участники драки не были знакомы, потерпевший вышел вместо своего друга.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело.