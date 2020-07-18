890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пенсионерка, заболевшая внебольничной пневмонией, скончалась в Карелии 1
Сегодня 08:34
Под Петрозаводском ходит медведь (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:55
В воскресенье воздух в Карелии прогреется до +27 градусов
18.07.2020 17:00
Власти предлагают возобновлять международное авиасообщение с соблюдением ограничений
18.07.2020 20:25
Адвокат спикера горсовета Петрозаводска: "Боднарчук – молодец. Держится хорошо" 24
18.07.2020 16:08
"Шестерка" чуть не сбила пешехода и снесла ограждение на оживленном проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
18.07.2020 15:30

Мужчина в Карелии выбил челюсть незнакомцу, который подменил друга в драке

Новости. Происшествия
13:39, 19 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Олонецком районе мужчина мужчина не рассчитал силу удара и выбил челюсть незнакомцу, сообщил в МВД Карелии.

В отдел полиции по Олонецкому району поступило от 28-летнего жителя местного жителя. Молодой человек рассказал, что в результате конфликта малознакомый человек сломал ему челюсть.

Оперативники установили детали произошедшего. В вечернее время в поселке Ильинский компания молодых людей выясняла отношения. От каждой компании в круг вышло по одному человеку. С первого же удара один из соперников сломал челюсть другому и на этом инцидент был исчерпан. Заявитель направился в больницу.

Полицейские установили личность подозреваемого – 22-летнего жителя района. По его словам, он не рассчитал силу удара. Мужчина рассказал, что конфликт произошел из-за девушки. Участники драки не были знакомы, потерпевший вышел вместо своего друга.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Елена
2020-07-19 14:00:45
Лет пять и новую челюсть попросят?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

17.07.2020 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

17.07.2020 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»