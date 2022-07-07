Мужчина в Петрозаводске обокрал подростка

В Петрозаводске 35-летний мужчина завладел банковской картой подростка и тратил с нее деньги на свои нужды, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, в апреле в Петрозаводске 35-летний местный житель незаконно завладел банковской картой, принадлежащей 16-летнему подростку. В торговых центрах обвиняемый оплатил чужой картой свои покупки на общую сумму более двух тысяч рублей.
В ходе допроса петрозаводчанин дал признательные показания материальный ущерб несовершеннолетнему возместил полностью.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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