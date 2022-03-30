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Мужчина в Петрозаводске отдал мошенникам свой телефон за «царские монеты», но нумизматом стать не смог

Новости. Происшествия
16:51, 13 Апреля 2022
фото: кадр из фильма «Люди в чёрном 2» (Sony Pictures Releasing, 2002)

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В Петрозаводске на Древлянке 38-летний мужчина стал жертвой обмана продавцов «царских монет».

Как стало известно «Столице на Онего», в минувший вторник, 12 апреля, на бульваре Интернационалистов, 25 в Петрозаводске, у торгового центра, двое мужчины предлагали купить «царские монеты», которые, по их словам, они нашли в процессе ремонта квартир.

Доверчивый 38-летний петрозаводчанин, увидев столь необычный товар, решил стать его обладателем вопреки всему. Недолго думая, нумизмат предложил торговцам свой сотовый телефон за «царские монеты».

Сделка состоялась быстро. В результате торговцы стали счастливыми обладателями гаджета и скрылись в неизвестном направлении, а петрозаводчанин, получив поддельные «царские монеты», пошел в полицию.

В МВД Карелии подтвердили, что жертва мошенников уже написал заявление. Проводится проверка.

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