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Новости. Криминал
17:40, 11 Января 2019

Мужчина в Петрозаводске подобрал чужой кошелек и попал под уголовное преследование

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи кошелька, который потеряла местная жительница.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, 1 января в полицию обратилась 26-летняя горожанка. Она рассказала, что кто-то похитил её кошелек с документами и деньгами в сумме 15,5 тыс. рублей. Она пояснила, что возвращалась из магазина и у неё порвался пакет. Все содержимое вывалилось на землю. Женщина собрала продукты в другую сумку, а уже дома обнаружила пропажу кошелька.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 32-летний житель карельской столицы.

По версии следствия, гражданин нашел на улице кошелек. Несмотря на то, что в нем были документы с личными данными и адресом владельца, мужчина не стал возвращать его. Он попытался расплатиться картой бесконтактным способом в ближайшем магазине, но это ему не удалось – терминал не работал. Тогда он выкинул банковскую карту, кошелек и документы, а деньги потратил.

По ст. 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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