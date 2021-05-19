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Мужчина в Петрозаводске получил 9 лет колонии за кражу двух аккумуляторных батарей

Новости. Криминал
11:11, 20 Мая 2021
фото: © shutterstock.com
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В столице Карелии рецидивист вместе со знакомыми снял с автомобилей две аккумуляторные батареи и отправился за решетку, сообщили на сайте городского суда.

Петрозаводский городской суд 17 мая назначил наказание ранее судимому жителю города за совершение двух краж.

В ноябре 2017 года осужденный вместе со знакомыми украл аккумуляторные батареи из двух автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов Петрозаводска.

С учетом предыдущих приговоров суд назначил петрозаводчанину наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-05-20 11:53:39
9 лет строгого за кражу двух аккумуляторов?! Больше чем дают за убийство. Не понимаю логики нашей "фемиды"
Гость
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