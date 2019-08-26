Мужчина в Петрозаводске попался на краже очков в магазине

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Петрозаводска при попытке украсть очки из магазина, сообщает карельское управление Росгвардии.

В минувшую субботу тревожный сигнал из круглосуточного гипермаркета поступил в половине седьмого утра.

Выяснилось, что один из ранних посетителей пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар на сумму около 2 тысячи рублей. Предметом хищения стали импортные очки для водителей.

В итоге 32-летний мужчина был задержан росгвардейцами и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.