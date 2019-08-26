Мужчина в Петрозаводске попался на краже очков в магазине

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Петрозаводска при попытке украсть очки из магазина, сообщает карельское управление Росгвардии.
В минувшую субботу тревожный сигнал из круглосуточного гипермаркета поступил в половине седьмого утра.
Выяснилось, что один из ранних посетителей пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар на сумму около 2 тысячи рублей. Предметом хищения стали импортные очки для водителей.
В итоге 32-летний мужчина был задержан росгвардейцами и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.
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