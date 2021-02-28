Мужчина в Петрозаводске увел у двух женщин железных коней

Ранее судимый житель карельской столицы стал фигурантом сразу двух уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя жительница Ключевой. Женщина сообщила, что февральским днем неизвестные похитили велосипед стоимостью 9 тысяч рублей. Транспортное средство она хранила в подъезде.

Спустя некоторое время аналогичное сообщение о пропаже двухколёсного железного коня стоимостью 4 тысячи рублей поступило от 45-летней горожанки из соседнего дома.

В установлении подозреваемого сотрудникам уголовного розыска помогли записи с уличных камер видеонаблюдения. Стражи порядка выяснили, что к обоим фактам причастен один человек: 46-летний ранее судимый житель того же микрорайона.

В поисках чужого имущества подозреваемый обошёл несколько подъездов. По версии следствия, обнаружив в одном из них велосипед, мужчина повредил металлический трос, вместе с транспортным средством вышел на улицу и сбыл. На этом петрозаводчанин не остановился и похитил второй экотранспорт. Вырученные незаконным путём деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

В настоящее время по фактам краж ведётся расследование.