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Мужчина в Петрозаводске увел у двух женщин железных коней

Новости. Криминал
12:29, 01 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Ранее судимый житель карельской столицы стал фигурантом сразу двух уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя жительница Ключевой. Женщина сообщила, что февральским днем неизвестные похитили велосипед стоимостью 9 тысяч рублей. Транспортное средство она хранила в подъезде.

Спустя некоторое время аналогичное сообщение о пропаже двухколёсного железного коня стоимостью 4 тысячи рублей поступило от 45-летней горожанки из соседнего дома.

В установлении подозреваемого сотрудникам уголовного розыска помогли записи с уличных камер видеонаблюдения. Стражи порядка выяснили, что к обоим фактам причастен один человек: 46-летний ранее судимый житель того же микрорайона.

В поисках чужого имущества подозреваемый обошёл несколько подъездов. По версии следствия, обнаружив в одном из них велосипед, мужчина повредил металлический трос, вместе с транспортным средством вышел на улицу и сбыл. На этом петрозаводчанин не остановился и похитил второй экотранспорт. Вырученные незаконным путём деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

В настоящее время по фактам краж ведётся расследование.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-03-01 14:17:53
Железным конем всегда называли трактор, так-то)
Ольга
2021-03-01 13:19:04
В нищей стране, где 3% жируют,а остальные выживают, так всегда, ничего нового...
кир
2021-03-01 14:23:01
Ольга, не вижу выживающих. Сетевые магазины вам, "несчастным", настроили. А вы всё выживаете? Кот рассердился и зашипел.
кир
2021-03-01 12:53:38
Санитар города. А вы купили. Всегда такие честные и боритесь за мир во всем мире. Кот проснулся и опять захохотал.
Гость
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