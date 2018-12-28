Мужчина вынес из съемной квартиры в Петрозаводске телевизор

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 45-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что у него похитили телевизор стоимостью 17 тысяч рублей. Он пояснил, что сдал квартиру в аренду на сутки, а после ухода гостей обнаружил пропажу бытовой электроники.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 23-летнего жителя Карелии. Его личность хорошо знакома полицейским, в настоящее время он является подозреваемым по семи эпизодам преступной деятельности.

В день происшествия он вместе с приятельницей снял квартиру посуточно. По версии следствия, когда девушка ушла по делам, гражданин похитил телевизор, а затем сбыл его.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.