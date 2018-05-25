Мужчина выпил и задушил сожительницу в Карелии

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В Сегеже на 50-летнего мужчину завели дело об убийстве.
По версии следствия, в мае обвиняемый находился у себя дома в Сегеже и в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 53-летнюю сожительницу, а позже задушил ее.
"В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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