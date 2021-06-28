Мужчина вызвал помощь, услышав странные звуки в туалете

В уборную проник огромный варан, освобождать которого пришлось профессиональным змееловам.

Житель индийского города Бхубанесвар нашел в туалете огромного варана. На видео произошедшего обратило внимание издание Times of India. Об этом пишет Лента.ру.

Пабитра Бехера находился у себя дома, когда услышал странные звуки, доносящиеся из туалета. Мужчина открыл дверь и обнаружил там большую ящерицу.

Индиец испугался неожиданного появления рептилии и обратился за помощью к змееловам.

Основатель сервиса по отлову змей Субхенду Маллик приехал к Бехере, чтобы изловить ящера и позже выпустить его в дикую природу. Каким образом варан попал в дом, неизвестно.