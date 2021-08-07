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Мужчина взял у приятеля куртку, чтобы выйти на улицу, и больше не вернулся

Новости. Криминал
10:20, 10 Августа 2021
фото: © ТАСС

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В кармане одежды он обнаружил деньги и телефон, которые присвоил себе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 29-летний горожанин и сообщил, что у него похитили 65 тысяч рублей, а также мобильный телефон. В преступлении мужчина заподозрил одного из знакомых.

Сотрудники полиции выяснили, как все произошло. Накануне заявитель принимал гостей. Один из участников компании попросил у него куртку, чтобы выйти на улицу, но не вернулся. Телефон и деньги находились в кармане верхней одежды. Получить их обратно владелец не смог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 36-летнего подозреваемого. Он признался, что обрадовался неожиданной находке и успел потратить всю сумму на спиртное и личные нужды, а телефон потерял.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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кир
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