Мужчина загорелся у дома в райцентре Карелии

В Кеми пожарные обнаружили обгоревшего мужчину и доставили в больницу.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в минувший понедельник, 11 октября, в 21.17 пожарно-спасательное подразделение Кемского района выезжало на вызов в жилой дом на улице Красноармейской. Сотрудники МЧС осмотрели место происшествия, но пожара не обнаружили. При этом у дома находился обгоревший мужчина. Он был госпитализирован в Кемскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, мужчина был облит бензином и загорелся на улице. Его потушили водой до приезда пожарных.

По данном у инциденту проводится проверка.