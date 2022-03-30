Мужчина зарезал приятеля на Пасху в лесном домике на острове в Карелии

В Петрозаводске арестовали мужчину, воткнувшего нож в шею знакомому, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 24 апреля обвиняемый, находясь в лесном домике на острове озера Вонгозеро Суоярвского района, при совместном употреблении спиртных напитков со знакомым мужчиной в ходе ссоры нанес ему удар ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

На следующий день было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, пьяный житель Карелии в День космонавтики зарезал женщину.