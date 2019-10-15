Мужчина зарезал жителя Карелии во время застолья

Подозреваемый в убийстве арестован, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый, находясь в Сегеже, распивал спиртное в квартире своего знакомого.



Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый зарезал хозяина квартиры. От полученных травм потерпевший скончался, а подозреваемый сбежал.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.