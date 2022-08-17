Мужчина застрял в общественном туалете в центре Петрозаводска

Помощь спасателей потребовалась посетителю общественного туалета на проспекте Карла Маркса в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.
Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС Карелии, в дежурную службу спасателям 27 августа в 22.14 поступил звонок с просьбой о помощи.
Мужчина заблокировался в общественном туалете, расположенном на проспекте Карла Маркса напротив дома №1Е.
Прибывшие на место вызова спасатели с помощью шанцевого инструмента вызволили пленника из туалета. Медицинская помощь никому не понадобилась.
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