Мужчина застрял в общественном туалете в центре Петрозаводска

Помощь спасателей потребовалась посетителю общественного туалета на проспекте Карла Маркса в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС Карелии, в дежурную службу спасателям 27 августа в 22.14 поступил звонок с просьбой о помощи.

Мужчина заблокировался в общественном туалете, расположенном на проспекте Карла Маркса напротив дома №1Е.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью шанцевого инструмента вызволили пленника из туалета. Медицинская помощь никому не понадобилась.