Мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство приятеля в Карелии

Злоумышленник набросился на собутыльника с ножом, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2019 года обвиняемый распивал спиртное у своего знакомого в поселке Вяртсиля. В ходе застолья мужчины поссорились, и 47-летний мужчина с ножом напал на хозяина квартиры. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчину арестовали. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее освободившийся из колонии житель Сегежи зарезал женщину.