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Новости. Криминал
15:59, 19 Ноября 2019
фото: © freeimages.com

Мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство приятеля в Карелии

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Злоумышленник набросился на собутыльника с ножом, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2019 года обвиняемый распивал спиртное у своего знакомого в поселке Вяртсиля. В ходе застолья мужчины поссорились, и 47-летний мужчина с ножом напал на хозяина квартиры. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчину арестовали. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее освободившийся из колонии житель Сегежи зарезал женщину.

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