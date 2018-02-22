Мужчину, совершившего в Карелии изнасилование, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, числящегося в федеральном розыске за совершение насильственных действий сексуального характера в Карелии.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 35-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции 21 февраля у дома 104 по проспекту Просвещения.

Он доставлен в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщено о его задержании.