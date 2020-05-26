Мужчину, задушившего жителя Карелии, отправили в колонию на 9 лет

В Кеми мужчина признан виновным в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Ночью 26 августа 2019 года 37-летний мужчина пришел в гости к приятелю. Во время застолья жители Карелии поссорились. Гость напал на собутыльника, избил его руками, а затем задушил. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчину, задушившего жительницу Петрозаводска и сжегшего ее тело, экстрадировали из Грузии.