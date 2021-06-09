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Мужчины, ловившие в Карелии сачком корюшку, стали фигурантами уголовного дела

Новости. Криминал
15:53, 10 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Ущерб от их деятельности правоохранители оценили в 102 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В настоящее время в Карелии проводится комплекс мероприятий в сфере противодействия незаконной добыче водных биологических ресурсов. Полицейские уже сделали более сотни рейдов и изъяли свыше 3 тысяч метров сетей.

С начала операции было возбуждено 2 уголовных дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Фигурантами одного из них стали двое мужчин, которые на реке Тулемайоки в Питкярантском районе сачком с моторной лодки вылавливали корюшку в местах нереста и на миграционных путях к ним. Средства и орудия незаконного лова были изъяты полицейскими. Причинённый ущерб превышает 102 тысячи рублей и оценивается как крупный.

Также под суд попал житель Пудожского района, который орудовал сетями в реке Водла.

С начала 2021 года сотрудники органов внутренних дел Карелии вместе с представителями Рыбнадзора составили более трех десятков протоколов по административным нарушениям рыболовства. Нарушители установлены в Петрозаводске, Олонце, Сортавале, Калевале, Лахденпохье, а также по трое — в Пудожском и Пряжинском районах и девять — в Прионежье.

Правоохранители продолжают проверки и призывают любителей рыбной ловли соблюдать законодательство.

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