Мужчины приезжают за душевным равновесием в два города Карелии

Составлен топ-7 направлений для душевного равновесия мужчин.

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявили лучшие направления для душевного равновесия мужчин. В топ-7 вошли карельские города Олонец И Медвежьегорск, а также Осташков, Переславль-Залесский, Байкальск, Ростов-на-Дону и Шерегеш, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

По данным исследования, все чаще по этим направлениям запрашивают размещение именно мужскими компаниями от 5-ти человек с целью рыбалки, банного отдыха, катания на лыжах, паломничества по святым местам и местам силы, приготовления шашлыка, тимбилдинга для программистов.

Владельцы объектов размещения довольно толерантно относятся к такому размещению только мужскими компаниями, хотя еще 2 года назад довольно неохотно принимали таких отдыхающих. Сейчас это современные реалии и очень важно проводить свободное время в обществе себе подобных, занимаясь любимым занятием - важно для душевного равновесия.

Исследование провели на основании 726 броней мужскими компаниями.

Средняя продолжительность таких поездок от 2-х до 5-ти ночей. Самые продолжительные брони мужскими компаниями в Карелию. В основном бронируют коттеджи и квартиры для таких поездок.

Ранее туристы активно бронируют жилье в Карелии уже на лето следующего года.