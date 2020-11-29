Туристы активно бронируют жилье в Карелии уже на лето следующего года

Карелия вошла в число лидеров раннего бронирования на лето 2021, показало исследование Tvil.ru.

По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, раннее бронирование на лето 2021 года упало на 20% по сравнению с ранним бронированием на лето 2020 года. Лидерами раннего бронирования стали Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Абхазия и Карелия, говорится в сообщении пресс-службы Tvil.ru.

Туристы для раннего бронирования выбрали втрое меньше регионов, чем на лето 2020 года. При этом стоимость суток выросла на 11% и составила 3025 рублей за троих без завтрака. Нужно отметить, что популярность отелей выросла на 7%.

"Данный спад, конечно, вызван выжиданием с обеих сторон рынка: туристы ждут ясности, и владельцы объектов размещения не открывают раннее бронирование также из-за неясности на рынке. Это также может привести к отложенному спросу", — комментирует результаты исследования Юрий Яковлев, директор департамента развития продукта Tvil.ru.

Ранее сообщалось, что Карелия вошла в топ-3 роста спроса на санаторно-курортный отдых осенью.