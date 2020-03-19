Мужская дружба двух петрозаводчан, подкрепленная алкоголем, довела их до уголовного дела

В Петрозаводске мужчина дважды украл у друга телефон и попал в КПЗ, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 44-летний горожанин. Вечером он принимал гостей, а наутро обнаружил хищение мобильного телефона. Ущерб составил 3 100 рублей. Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску установили личность и местонахождение 56-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что в гостях распивал спиртное, а телефон похитил, чтобы купить алкоголь и закуски.

Но на этом история двух товарищей не закончилась. Через некоторое время заявитель вновь пригласил старого друга на застолье. Тот вновь похитил его мобильный телефон. Однако находился в состоянии сильного опьянения и до дома не дошел.

Владелец похищенного обнаружил его в своем подъезде и вызвал полицию. Приехавшая на место следственно-оперативная группа изъяла телефон, а злоумышленника поместила в специальное помещение для задержанных лиц до вытрезвления.

По описанным фактам возбуждены уголовные дела. В обоих случаях подозреваемый сознался в содеянном и признал свою вину.