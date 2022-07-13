Музыкальную детскую площадку устанавливают в Губернаторском саду в Петрозаводске

Подрядчик должен завершить благоустройство Губернаторского сада к осени.

В Губернаторском саду ООО «Профит» устанавливает музыкальную детскую площадку. На месте уже смонтированы специальные игровые конструкции, изготовленные из дерева, отличающиеся по фактуре и тактильным ощущениям. Играть на площадке смогут дети с разными возможностями здоровья и потребностями в развитии. Также различные конструкции можно будет использовать в качестве музыкальных инструментов, так как они отличаются не только текстурой, но и звуками, которые можно извлекать из них во время игры, рассказали в администрации города.

Рядом с площадкой заменят забор, который отделит городок от жилых домов, а вдоль него высадят кустарники и деревья.

В мэрии напомнили, Губернаторский сад стал одним из победителей рейтингового голосования за объекты благоустройства среди жителей Петрозаводска в прошлом году. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Планируется, что подрядчик завершит благоустройство к осени этого года.

Ранее сообщалось, якорь появится в Якорном парке Петрозаводска.