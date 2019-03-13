Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony вошел в госзадание Большого театра

Летом в горном парке "Рускеала" снова соберутся звезды мировой оперы, сообщили в Минкультуры Карелии.

В Национальной библиотеке Карелии 12 марта прошло расширенное заседание коллегии Минкультуры, на котором подвели итоги прошлого года и определили перспективы развития отрасли.



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В ряду самых крупных культурных событий 2018 года был отмечен состоявшийся во второй раз музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который стал событием международного масштаба.

В 2019 году программа фестиваля расширится до трех фестивальных дней – 9, 10 и 11 августа. Участие в фестивале Ruskeala Symphony вошло в государственное задание Большого театра, а это значит, что в горном парке "Рускеала" снова соберутся звезды мировой оперы. При этом год от года программа фестиваля будет меняться, чтобы каждый раз предлагать публике новую насыщенную программу.