Музыкальный театр Карелии устроит перезагрузку

"Большой" театр республики ждет зрителей на необычном оперном шоу.

Музыкальный театр 11 октября официально открывает оперный сезон концертом-перезагрузкой. На вопрос почему оперное шоу получило такое название, режиссер концерта Анна Осипенко, с этого сезона возглавившая оперную труппу театра, отвечает так: "Перезагрузка для нас – это свобода от условностей жанра, свобода сценографии, исполнения, а значит, и восприятия искусства".

Как сообщили в театре, зрители во время концерта почти не увидят на сцене пышных платьев и традиционного бархата. Живой юмор, неформальная режиссерская подача, современные медиадекорации и костюмы, словно сошедшие на театральную сцену с модных подиумов, – такой оперы зрители еще не видели. Оперные хиты, многими из которых публика восхищается уже более ста лет, выходят в живую жизнь, становятся ближе современному человеку.

Программа концерта включает "золотые" хиты мирового репертуара: Хабанеру и куплеты Эскамильо из оперы "Кармен", песенку Герцога из "Риголетто", арию Роберта из "Иоланты", арию Царицы ночи из "Волшебной флейты", арии и дуэты из опер "Севильский цирюльник", "Ромео и Джульетта", "Пиковая дама", "Дон Жуан" и другие, – а знаменитая бетховенская "Ода к радости" символизирует торжество искусства, которое из любых испытаний выходит обновленным и объединяет сцену и зал чувством особого душевного подъема.

В концерте принимают участие Эльвина Муллина, Анастасия Аверина, Дарья Батова, Наталья Ландовская, Евгения Гудкова, Чингиз Кадыров, Сергей Тужик, Павел Назаров, Вадим Мокин, Александр Ватолкин и другие солисты Музыкального театра Карелии.