890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева 21
12.10.2020 17:26
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 3
Сегодня 11:55
Молодая жительница района Карелии несколько часов плакала и выполняла приказы мошенников 5
Сегодня 09:42
ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя-нарушителя, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО) 5
Сегодня 11:48
Сельскохозяйственная ярмарка сегодня закрылась в Петрозаводске (ФОТО) 8
Сегодня 13:04

Музыкальный театр Карелии вновь вводит ограничение по рассадке зрителей

Новости. Общество
16:15, 13 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Музыкальный театр Карелии возвращает шахматную рассадку зрителей на своих спектаклях.

Как сообщили в учреждении, ограничения вводятся на две недели. В театре по-прежнему будут требовать от посетителей носить маски и пользоваться санитайзерами, установленными в фойе. Принять дополнительные меры безопасности Музыкальный театр решил в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, заботясь как о здоровье зрителей, так и о здоровье артистов.

"С самого начала сезона мы отмечаем, что количество зрителей растет, интерес к театру большой, люди соскучились, публике интересны как наши премьеры, так и гастрольные спектакли, – рассказывает директор театра Елена Ларионова. – В любой другой ситуации мы бы радовались аншлагам, но сейчас переполненный зал внушает некоторую тревогу. Поэтому мы пока решили принять дополнительные ограничения по рассадке зрителей".

Для семей и зрителей, пришедших в театр компанией, возможность сидеть вместе остается – билетная система продаст им билеты на места, расположенные рядом. Индивидуальным посетителям будет предложена возможность сидеть в зале изолированно от других зрителей. Уделяется внимание и другим мерам безопасности. Театр еще до открытия сезона в достаточном количестве приобрел современные бесконтактные санитайзеры, посетители приходят в масках, увеличено количество выходов, зрителям и сотрудникам на входе измеряют температуру, обеспечена масками и перчатками и служба работы со зрителем. Перед началом спектакля в зрительном зале звучит сообщение, призывающее публику оставаться в масках все время визита в театр.

Как отмечают в театре, публика в целом ответственно относится к соблюдению мер защиты, что делает ее встречу с искусством вполне безопасной. Это важно как для самих зрителей, так и для театра – творческий простой в случае закрытия может неблагоприятно сказаться на артистической форме труппы и качестве спектаклей. Поэтому Музыкальный театр выразил готовность поработать пока с половинной загрузкой зала. На стоимость билетов это не повлияет – она не увеличится.

В ближайшее время Музыкальный театр предоставит публике возможность познакомиться с последними премьерами предыдущего сезона, показать которые до весеннего карантина удалось всего лишь однажды – балет "Тщетная предосторожность" и оперы "Джанни Скикки" и "Сестра Анжелика" (14 и 16 октября). В октябрьской афише также спектакль, вошедший в лонг-лист "Золотой маски", – опера "Сельская честь" (18 октября). По просьбам зрителей театр нашел возможность дополнительного показа спектакля "Мистер Икс", премьера которого состоялась 2 октября и была горячо принята публикой. Следующий премьерный показ оперетты о незнакомце в маске зрители увидят 24 октября. Билеты уже появились в продаже. Зрителей просят приходить в масках.

Ранее для театров в Карелии были сняты ограничения по рассадке зрителей в масках.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-10-13 16:37:49
У нас в агрекалчнутом сарае все без масок. Так ощущения лучше
протестанутый
2020-10-13 16:32:40
Наблюдать за кривляниями актеришек с риском подцепить заразу сомнительное удовольствие. Тем более переться туда семьями.
кир
2020-10-13 16:27:54
Теперь мало людей в театр ходят.
тетка
2020-10-13 16:59:43
кир, ты давно там был, что выводы делаешь? Умник дешевый.
Изя
2020-10-13 16:23:48
У Стеллы места много , там и рассадить на свежем воздухе )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
06.10.2020, 11:19
Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Аналитика

12.10.2020 14:36
Капитал
Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу 3
Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 5
09.10.2020 15:30
Как в Карелии делят транспортный пирог 3
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 9
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 3
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 3
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»