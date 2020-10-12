Музыкальный театр Карелии вновь вводит ограничение по рассадке зрителей

Музыкальный театр Карелии возвращает шахматную рассадку зрителей на своих спектаклях.

Как сообщили в учреждении, ограничения вводятся на две недели. В театре по-прежнему будут требовать от посетителей носить маски и пользоваться санитайзерами, установленными в фойе. Принять дополнительные меры безопасности Музыкальный театр решил в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, заботясь как о здоровье зрителей, так и о здоровье артистов.

"С самого начала сезона мы отмечаем, что количество зрителей растет, интерес к театру большой, люди соскучились, публике интересны как наши премьеры, так и гастрольные спектакли, – рассказывает директор театра Елена Ларионова. – В любой другой ситуации мы бы радовались аншлагам, но сейчас переполненный зал внушает некоторую тревогу. Поэтому мы пока решили принять дополнительные ограничения по рассадке зрителей".

Для семей и зрителей, пришедших в театр компанией, возможность сидеть вместе остается – билетная система продаст им билеты на места, расположенные рядом. Индивидуальным посетителям будет предложена возможность сидеть в зале изолированно от других зрителей. Уделяется внимание и другим мерам безопасности. Театр еще до открытия сезона в достаточном количестве приобрел современные бесконтактные санитайзеры, посетители приходят в масках, увеличено количество выходов, зрителям и сотрудникам на входе измеряют температуру, обеспечена масками и перчатками и служба работы со зрителем. Перед началом спектакля в зрительном зале звучит сообщение, призывающее публику оставаться в масках все время визита в театр.

Как отмечают в театре, публика в целом ответственно относится к соблюдению мер защиты, что делает ее встречу с искусством вполне безопасной. Это важно как для самих зрителей, так и для театра – творческий простой в случае закрытия может неблагоприятно сказаться на артистической форме труппы и качестве спектаклей. Поэтому Музыкальный театр выразил готовность поработать пока с половинной загрузкой зала. На стоимость билетов это не повлияет – она не увеличится.

В ближайшее время Музыкальный театр предоставит публике возможность познакомиться с последними премьерами предыдущего сезона, показать которые до весеннего карантина удалось всего лишь однажды – балет "Тщетная предосторожность" и оперы "Джанни Скикки" и "Сестра Анжелика" (14 и 16 октября). В октябрьской афише также спектакль, вошедший в лонг-лист "Золотой маски", – опера "Сельская честь" (18 октября). По просьбам зрителей театр нашел возможность дополнительного показа спектакля "Мистер Икс", премьера которого состоялась 2 октября и была горячо принята публикой. Следующий премьерный показ оперетты о незнакомце в маске зрители увидят 24 октября. Билеты уже появились в продаже. Зрителей просят приходить в масках.

Ранее для театров в Карелии были сняты ограничения по рассадке зрителей в масках.