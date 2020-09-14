Для театров в Карелии сняты ограничения по рассадке зрителей в масках

Зрителей на первый спектакль в Музыкальном театре Карелии сегодня будут пускать на все места при условии наличия у них масок.

Музыкальный театр 15 сентября даст первый спектакль в новом сезоне на большой сцене. Зрители смогут увидеть постановку "Бременские музыканты".

"Замечательная новость – теперь спектакли в театре могут идти при полном зале. И первый наш вечер, когда зрители смогут занять все места, – это "Бременские музыканты". На него редко удается попасть всем желающим", – пишут в паблике театра.

Как выяснила "Столица на Онего", ограничения по рассадке зрителей в зале театре были сняты после полученных разъяснений из Минкультуры Карелии, которое довело для сведения подведомственных учреждений, информацию Роспотребнадзора. Согласно рекомендациям зрители допускаются на всю площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски.

Как сообщили в Музыкальном театре, при входе зрителям сегодня будут измерять температуру и проверять у них наличие защитных масок.

"Просим наших зрителей, если они чувствуют, что заболевают, лучше отложите посещение театра до выздоровления", – сказали в Музыкальном театре.

Напомним, в связи с выявлением очага коронавируса в Музыкальном театре Карелии начало сезона отложено. Премьеру оперетты "Мистер Икс" в Музтеатре Карелии перенесли на октябрь.