Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В центре Петрозаводска ястреб устроил охоту на чаек (ФОТО, ВИДЕО) 15
Сегодня 12:22
Первая школа в Карелии отправлена на карантин после заболевания учащегося коронавирусом 1
07.09.2020 19:35
Заключенные из Карелии показали себя на шоу "Голос" 1
Сегодня 11:17
Проект актуализированной схемы теплоснабжения Петрозаводска получил поддержку публичных слушаний 1
07.09.2020 17:41
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
Сегодня 06:40

Премьеру спектакля "Мистер Икс" в Музтеатре Карелии перенесли

Новости. Культура
14:36, 08 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Премьерные показы новой работы режиссера Юрия Александрова, в версии которого оперетта будет называться "Мистер Икс", были запланированы на 17 и 18 сентября.

Ранее в  театре сообщали, что пока не отказываются от своих планов, несмотря на выявленные случаи в оперной труппе коронавирусной инфекции. С 21 августа труппа находится на карантине после положительного теста на COVID-19 у одного из артистов. Вирус обнаружили у 16 человек.

В паблике Музыкального театра появилась информация о том, что премьера спектакля "Мистер Икс", ранее объявленная на 17-18 сентября, переносится соответственно на 2 октября в 19.00 и 3 октября в 19.00.

"Если вы купили билеты на 17 сентября, то они действительны на 2 октября, если у вас билет на 18 сентября, то по нему вы можете прийти на спектакль 3 октября. Ваши места в зале за вами сохраняются. Если вы забронировали билет в кассе театра, то ваша бронь в силе", – отметили сотрудники театра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-09-08 15:19:27
Хоть бы он провалился уже в яму какую-нибудь, всё равно не работает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»