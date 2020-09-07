Премьеру спектакля "Мистер Икс" в Музтеатре Карелии перенесли

Премьерные показы новой работы режиссера Юрия Александрова, в версии которого оперетта будет называться "Мистер Икс", были запланированы на 17 и 18 сентября.

Ранее в театре сообщали, что пока не отказываются от своих планов, несмотря на выявленные случаи в оперной труппе коронавирусной инфекции. С 21 августа труппа находится на карантине после положительного теста на COVID-19 у одного из артистов. Вирус обнаружили у 16 человек.

В паблике Музыкального театра появилась информация о том, что премьера спектакля "Мистер Икс", ранее объявленная на 17-18 сентября, переносится соответственно на 2 октября в 19.00 и 3 октября в 19.00.

"Если вы купили билеты на 17 сентября, то они действительны на 2 октября, если у вас билет на 18 сентября, то по нему вы можете прийти на спектакль 3 октября. Ваши места в зале за вами сохраняются. Если вы забронировали билет в кассе театра, то ваша бронь в силе", – отметили сотрудники театра.