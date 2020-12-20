Музыкальный театр Карелии запускает новогоднюю программу, несмотря на коронавирус

"Большой" театр Карелии покажет в праздники новогодние спектакли для взрослых и детей.

Как отмечают в театре, праздничная афиша порадует и взрослых, и детей: на сцене традиционный "Щелкунчик", искрометные оперетты Кальмана и Штрауса, мюзикл и музыкальные сказки для семейного просмотра, а также особый камерный вечер и моноопера "Ожидание". Согласно мерам безопасности и правилам рассадки театр продает билеты только на 25 % посадочных мест.

Традиционный рождественский балет П. И. Чайковского "Щелкунчик" ждет взрослых и детей 25 и 26 декабря и в новогодние каникулы 6 января. Поставленный в лучших традициях отечественной школы классического танца, он поражает феерической красотой сценической "картинки", чудесной музыкой и волшебной атмосферой. "Щелкунчик" - символ зимних праздников, и даже люди, далекие от балета, в это время превращаются в балетоманов и ходят на спектакль семьями из года в год.

27 декабря – премьера и хит этого сезона – оперетта И. Кальмана "Мистер Икс". Постановка заслуженного артиста России Юрия Александрова – именно тот спектакль, который необходим для создания новогоднего настроения. В нем - музыка, знакомая всем, любовная история с множеством интриг и со счастливым концом. Легкость и веселье, герои, которые поют и танцуют, шутят, попадают в нелепые ситуации, а также настоящие акробаты, жонглеры и клоуны – публика, пришедшая в театр, окажется еще и в настоящем цирке.

4 января для семейного зрителя – мюзикл Г. Гладкова "Бременские музыканты". Спектакль о любви, дружбе и свободе с неожиданным финалом сразу полюбился публике и проходит с неизменными аншлагами. На сцене - современная история, живой аккомпанемент музыкантов, полноправных участников действия, и песни в стилистике джаза, рока, регги – все происходящее ярко, актуально и весело.

Маскарад, льются рекой шампанское и вальсы Штрауса, герои флиртуют направо и налево – Музыкальный театр Карелии не может удержаться от соблазна снова подарить своим зрителям на Новый год "Летучую мышь" Штрауса. Мировой музыкальный хит - в Европе "Летучая мышь", уступающий по популярности только "Щелкунчику", в афише театра 5 января. Легкомысленный сюжет, зажигательные ритмы и праздничность музыки делают ее беспроигрышной составляющей рецепта новогоднего настроения.

7 и 8 января – дни волшебных музыкальных сказок "Морозко" и "Хрустальная туфелька". Сказка – это радость, чудо и позитив. Родители получат свою порцию детства, а дети увидят чудеса, - фея появится из ниоткуда, мышь превратится в кучера, на Золушке появится волшебное платье, а тыква станет каретой.

Завершит программу новогодних каникул особенный камерный вечер – 9 января заслуженные артисты Карелии Эльвина Муллина и Александр Онькин представят монооперу "Ожидание" М. Таривердиева, исполнение которой в Москве на фестивале "Видеть музыку" в ноябре этого года столичные театралы и критики назвали "музыкально-сценическим шедевром" и "совершенством". В основе монооперы одноименная поэма Роберта Рождественского.