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Новости. Общество
18:20, 11 Марта 2019
фото: Администрации Петрозаводска

Музыкант из Карелии удостоен международной награды

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Профессор консерватории им. А.К. Глазунова Александр Утробин награжден орденом "За особые заслуги в области образования, культуры и искусства", сообщили в администрации Петрозаводска.

Награда присуждается по решению коллегии Международной академии наук, культуры и искусства (Франция) за особые личные заслуги в области науки, образования, культуры и искусства, в деле укрепления международных культурных связей; за высокие достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Как рассказал Александр Александрович, он сотрудничает с Французской Академией образования, науки и искусства уже несколько лет. Многие его ученики в разные годы участвовали в Европейских конкурсах пианистов, которые проводятся, в том числе и при соучредительстве академии.

На счету воспитанников петрозаводского профессора более двух десятков лауреатских званий, сам он также четырежды становился лауреатом конкурсов, и академия приняла решение наградить Заслуженного деятеля искусств Карелии международным орденом.

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