Музыкант из Петербурга подарил жителям Петрозаводска музыку бутылофона (ВИДЕО)

Известный музыкант из Санкт-Петербурга Федор Григорьев сыграл на уникальном инструменте – бутылофоне на набережной в Петрозаводске.

Как сообщил сам Григорьев в соцсети, он дал концерт с бутылофоном на Онежской набережной в карельской столице.



«Поиграл на набережной в Петрозаводске, очень душевное место, приятная атмосфера, царит спокойствие, рядом большая вода - Онежское озеро. В среду играл там же, - написал музыкант. -

Четверг - посмотрим, зависит от погоды четверга и пятницы, надо будет выбрать. В Вологду едем либо в четверг, либо в пятницу, до нее отсюда 778 километров, 10 часов езды, целый день, поедем, видимо, по Медвежьегорской трассе, пишут , что отремонтирована».



Как сообщается на сайте, бутылофон Григорьева - музыкальный инструмент из двух десятков бутылок подвешенных в воздухе. Игра на бутылках - это не только музыка, это - зрелище, незабываемое шоу, говорится в сообщении музыкального портала.