11:47, 30 Июня 2019
МВД Карелии: День города в Петрозаводске прошел без нарушений общественного порядка
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В полиции Карелии заявили, что День города в Петрозаводске прошел без нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
Как сообщили в МВД Карелии, 29 июня в Петрозаводске прошло более 30 праздничных мероприятий. В них прияли участие около 50 000 жителей и гостей столицы республики.
В охране общественного порядка и безопасности граждан помимо полицейских были задействованы сотрудники войск национальной гвардии, а также представители частных охранных предприятий и народных дружин.
Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений при проведении массовых мероприятий не допущено.
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