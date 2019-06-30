МВД Карелии: День города в Петрозаводске прошел без нарушений общественного порядка

В полиции Карелии заявили, что День города в Петрозаводске прошел без нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Как сообщили в МВД Карелии, 29 июня в Петрозаводске прошло более 30 праздничных мероприятий. В них прияли участие около 50 000 жителей и гостей столицы республики.

В охране общественного порядка и безопасности граждан помимо полицейских были задействованы сотрудники войск национальной гвардии, а также представители частных охранных предприятий и народных дружин.

Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений при проведении массовых мероприятий не допущено.