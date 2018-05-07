МВД Карелии: две школьницы пострадали в массовой драке в Кеми

По заявлению отца одной из участниц драки подростков в Кеми полиция начала проверку, сообщили в МВД Карелии.

В соцсети было опубликовано видео, на котором подростки запечатлели, как школьницы избивают свою ровесницу, а после и сами вступают в потасовку между собой.

В МВД Карелии рассказали, что 30 апреля около 18.00 на стадионе возле школы в Кеми произошел конфликт между школьницами 12-14 лет.

По предварительным данным, в драке пострадали две девочки.

Отец одной из участниц потасовки 4 мая написал заявление а полицию.

На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.