МВД Карелии: две школьницы пострадали в массовой драке в Кеми

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По заявлению отца одной из участниц драки подростков в Кеми полиция начала проверку, сообщили в МВД Карелии.
В соцсети было опубликовано видео, на котором подростки запечатлели, как школьницы избивают свою ровесницу, а после и сами вступают в потасовку между собой.
В МВД Карелии рассказали, что 30 апреля около 18.00 на стадионе возле школы в Кеми произошел конфликт между школьницами 12-14 лет.
По предварительным данным, в драке пострадали две девочки.
Отец одной из участниц потасовки 4 мая написал заявление а полицию.
На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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