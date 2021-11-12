МВД Карелии начало административное расследование по факту ДТП с мэром Петрозаводска Любарским

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, в котором пострадал глава Петрозаводска Владимир Любарский, сообщили в МВД Карелии.

МВД Карелии начало проверку по факту ДТП, в котором вечером, 12 ноября пострадал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

В пресс-службе МВД Карелии заявили, что в настоящее время не могут сообщить ни марку автомобиля, который совершил наезд на Любарского, ни данные водителя. Обстоятельства ДТП, вина его участников устанавливаются, прокомментировали сообщение об аварии в полиции.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, около 19.30 в районе дома №1 по проспекту Ленина был сбит пешеход. Им оказался мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который совершал вечернюю пробежку. Любарского госпитализировали в БСМП Петрозаводска, где ему предстоит операция на ноге.

Момент ДТП запечатлели камеры наружного наблюдения.