МВД Карелии назвало фейком сообщение о патрулях, которые будут ловить детей за нарушения карантина по коронавирусу

В МВД Карелии пояснили, что информация о полицейских патрулях не соответствует действительности.

В соцсетях и месенджерах родители Петрозаводска распространяют информацию, что в городе будут ходить полицейские патрули и отлавливать детей в торговых центрах и на улицах, которые нарушают карантин по коронавирусу.

Родителям несовершеннолетних нарушителей якобы грозит штраф.

В МВД Карелии назвали эту информацию фейком.

"Призываем граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации", – отметили в МВД.