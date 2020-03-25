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МВД Карелии назвало фейком сообщение о патрулях, которые будут ловить детей за нарушения карантина по коронавирусу

Новости. Общество
13:19, 26 Марта 2020
фото: © МВД Карелии
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В МВД Карелии пояснили, что информация о полицейских патрулях не соответствует действительности.

В соцсетях и месенджерах родители Петрозаводска распространяют информацию, что в городе будут ходить полицейские патрули и отлавливать детей в торговых центрах и на улицах, которые нарушают карантин по коронавирусу.

Родителям несовершеннолетних нарушителей якобы грозит штраф.

В МВД Карелии назвали эту информацию фейком.

"Призываем граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации", – отметили в МВД.

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Комментарии

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sergo
2020-03-26 14:06:15
Патрули не помешали бы.
Вон у Плазы собралась кучка подростков со своими самокатами. И некому их разогнать по домам на карантин.
drug
2020-03-26 13:52:22
Зря, нужны патрули, надо загнать всех по домам.
mobikk
2020-03-26 14:37:01
drug,
Согласен на все 100%.
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