МВД Карелии назвало фейком сообщение о патрулях, которые будут ловить детей за нарушения карантина по коронавирусу

В МВД Карелии пояснили, что информация о полицейских патрулях не соответствует действительности.
В соцсетях и месенджерах родители Петрозаводска распространяют информацию, что в городе будут ходить полицейские патрули и отлавливать детей в торговых центрах и на улицах, которые нарушают карантин по коронавирусу.
Родителям несовершеннолетних нарушителей якобы грозит штраф.
В МВД Карелии назвали эту информацию фейком.
"Призываем граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации", – отметили в МВД.
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