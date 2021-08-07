МВД Карелии проводит проверки по фейкам о коронавирусе в соцсетях

В МВД напомнили жителям республики об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусной инфекции и вакцинации.

Правительство республики во взаимодействии с правоохранительными органами продолжают проводить мониторинг социальных сетей по выявлению фейковых новостей, связанных с коронавирусом и вакцинацией в регионе. В настоящее время МВД по Карелии проводит проверки по 33 сообщениям о подобных правонарушениях, сообщили в ведомстве.

В министерстве предупреждают об ответственности за распространение ложной информации. Так, статья 207.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности. Санкции по данной статье - штраф от 300 000 до 700 000 рублей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

А статьей 207.2 Уголовного кодекса России предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3-х лет, если распространенная заведомо ложная информация причинила вред здоровью человека, до 5 лет лишения свободы, если данная информация повлекла смерть человека.