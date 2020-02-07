МВД планирует сократить сроки расследования уголовных дел

Замглавы МВД России Александр Романов также поставил задачу по повышению эффективности предварительного следствия.

Заместитель главы МВД России – начальник следственного департамента министерства Александр Романов поставил задачу перед следователями полиции добиться сокращения сроков расследования уголовных дел и расширить практику избрания по экономическим преступлениям меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, пишет ТАСС.



"Замглавы МВД отметил, что в текущем году, несмотря на позитивные тенденции в расследовании преступлений, важно направить максимальные усилия на разрешение имеющихся проблемных вопросов и устранение недостатков в организации предварительного следствия системы МВД России. В числе основных задач – повышение эффективности предварительного следствия, обеспечение возмещения причиненного преступлениями ущерба, сокращение сроков расследования", – сообщили в МВД.



Отдельное внимание он уделил возбуждению уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности. Замглавы МВД потребовал исключить возможность использования уголовного преследования при решении хозяйственных споров, расширить практику избрания по преступлениям экономической направленности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу.

На особом контроле должно находиться расследование хищений бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, в том числе на выплату материнского капитала, обеспечение доступным жильем и модернизацию здравоохранения.