890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подозреваемый в получении взятки экс-министр транспорта Карелии попал в больницу 11
Сегодня 14:28
Главврач онкодиспансера Карелии: "Если мои коллеги хулиганят, то я, конечно, этому не рад" 3
Сегодня 13:17
Стало известно имя третьего фигуранта "дела Кайдалова" 8
Сегодня 18:07
Повторные торги назначены для продажи арестованного здания фирмы Дмитрия Макеева 6
Сегодня 10:55

МВД планирует сократить сроки расследования уголовных дел

Новости. Общество
20:40, 07 Февраля 2020
фото: © РИА ФедералПресс
Загрузка...

Замглавы МВД России Александр Романов также поставил задачу по повышению эффективности предварительного следствия.

Заместитель главы МВД России – начальник следственного департамента министерства Александр Романов поставил задачу перед следователями полиции добиться сокращения сроков расследования уголовных дел и расширить практику избрания по экономическим преступлениям меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, пишет ТАСС.

"Замглавы МВД отметил, что в текущем году, несмотря на позитивные тенденции в расследовании преступлений, важно направить максимальные усилия на разрешение имеющихся проблемных вопросов и устранение недостатков в организации предварительного следствия системы МВД России. В числе основных задач – повышение эффективности предварительного следствия, обеспечение возмещения причиненного преступлениями ущерба, сокращение сроков расследования", – сообщили в МВД.

Отдельное внимание он уделил возбуждению уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности. Замглавы МВД потребовал исключить возможность использования уголовного преследования при решении хозяйственных споров, расширить практику избрания по преступлениям экономической направленности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу.

На особом контроле должно находиться расследование хищений бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, в том числе на выплату материнского капитала, обеспечение доступным жильем и модернизацию здравоохранения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-07 21:04:19
Давно пора, а то ночной фотограф скучает по строгому режиму. Прижился в сизо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса

Аналитика

Сегодня 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 4
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
Сегодня 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
Сегодня 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 2
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 11
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

"СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" на ТНТ-ОНЕГО.
Сегодня 18:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»