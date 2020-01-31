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МВД предлагает не привлекать медиков к ответственности за утрату препаратов с наркотиками

Новости. Общество
22:00, 31 Января 2020
фото: pixabay
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В ведомстве сообщили о начале разработки соответствующего законопроекта.

МВД России предлагает не привлекать к уголовной ответственности медработников за утрату препаратов, содержащих наркотические вещества. Как сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ, в пятницу ведомство разместило уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта, пишет ТАСС.

"Законопроектом ("О внесении изменения в статью 228.2 УК РФ (в части освобождения от уголовной ответственности лиц, в том числе работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотиков, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты)") предлагается исключить избыточное уголовное преследование лиц, в чьи обязанности входит соблюдение правил оборота таких средств, веществ, инструментов или оборудования, а также наркосодержащих растений и их частей, допустивших их утрату, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты, как деяний, не обладающих высокой степенью общественной опасности", - сообщили в МВД.

Законопроект разрабатывается во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске в октябре 2019 года.

Сейчас нарушение правил оборота находящихся под специальным контролем наркотических средств или растений, содержащих их, повлекшее их утрату, или нарушение правил культивирования этих растений для использования в научных или учебных целях, наказывается штрафом до 120 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 360 часов. Также статья предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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