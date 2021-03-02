МВД России намерено хранить отпечатки пальцев граждан до 100 лет

В министерстве объясняют свои планы увеличением продолжительности жизни россиян.

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предусматривает увеличения срока хранения дактилоскопической информации. Как пишет ТАСС, появление такого законопроекта обусловлено тенденцией к росту числа россиян старше 80 лет.

По достижении этого возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти. В МВД России считают, что срок хранения отпечатков пальцев, которые позволяют установить личность человека, необходимо увеличить до 100 лет.